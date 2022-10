Skrattade när han brandbombade migrantcenter – tog sitt eget liv

En man i Storbritannien åkte 16 mil till Dover där han kastade brandbomber mot ett migrantcenter, för att bara minuter senare ta sitt liv vid en bensinstation i närheten, rapporterar Daily Mail.

Vittnen säger att mannen ”skrattade” när han kastade upp till tre brandbomber mot migrantcentret. Minst en av bomberna fattade eld, visar film från händelsen.

– Han bara skrattade när han gjorde det. Det var galet, säger ett vittne.

