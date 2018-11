Sociala nätverket Gab snart online igen efter nersläckningen

USA Yttrandefrihetsprofilerade sociala nätverket Gab åkte på ett tungt bakslag när man blev utsparkade och nersläckta av sin serverleverantör. Nu kan man emellertid snart vara tillbaka online uppger grundaren Andrew Torba på Twitter.

Gab.com, tidigare Gab.ai, som blivit populärt bland högermänniskor och etablissemangskritiska, uppger att man kommer att gå online under söndagen vid klockan 23 svensk tid (17.00 amerikansk östkuststid).

Our goal is 5pm EST. Will keep you posted if that changes.

Gab stängdes ofrivilligt ner efter attacken mot Pittsburghsynagogan där elva människor mördades efter att det visat sig att mördaren Robert Bowers postat inlägg på Gab kort innan attacken. Först stängde Paypal ner Gabs betalningslösning. Sedan kastades företaget ut från sin server av serverhotellet Go Daddy.

Serverföretaget Epik.com har nu erbjudit Gab plats på sina servrar. Företagets grundare Rob Monster har skrivit ett blogginlägg där han förklarar beslutet med att ”de-platforming is digital censorship” (ungefär: bannlysning från plattformar är digital censur).

Under lördagen beskrev grundaren Andrew Torba processen med att återställa Gab på de nya servrarna. Då hade man inte fått gamla inlägg att laddas upp. Något man löste senare under lördagskvällen.

Gab startades 2016 och kallar sig själv för ett ”socialt nätverk för utvecklare och skapare som tror på yttrandefrihet, individuell frihet och ett fritt flöde av information online”. Kritiker hävdar att det blivit ett omodererat forum där extremister fritt fått härja.

Andrew Torba har bemött den kritiken med att säga att Gab har nolltolerans mot våld och terrorism.

I en intervju med WBRE säger Torba:

– Det finns dåliga människor i världen och de finns på varenda sociala nätverk. De finns på internet och nu attackerar och skyller media på oss för de här dåden, de här fruktansvärda terroristdåden som en man ensamt bär ansvar för.

Enligt Torba blir yttrandefriheten på Gab ett sätt att förhindra farliga individer genom att de blir avslöjade i stället för att de skulle verka i lönndom.

Getting close. Posts still aren’t loading, so working on that issue now. Then a full quality test by our team to make sure everything works. Pray for the team, they are working very hard.

Goal is go live tomorrow. pic.twitter.com/eefeLUo7HG

— Gab.com🕊 (@getongab) November 3, 2018