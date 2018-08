Socialdemokraterna sprider lögner om M och SD på arabiska

SVERIGE På sin arabiskspråkiga Facebooksida sprider Socialdemokraterna i Sävsjö lögner om Moderaterna och Sverigedemokraterna – något som journalisten Galaxia Elias avslöjar och som även Rebecca Weidmo Uvell har skrivit om på sin blogg. Bland annat hävdar man att M och SD vill ”ta muslimska barn från sina familjer”.

Galaxia Elias kommer från Syrien och har uppmärksammats bland annat för att ha startat ett Metoo-upprop för hedersförtryckta. Hon har nu lagt ut en översättning av Socialdemokraternas arabiska inlägg på sin Facebooksida, som visar att partiet sprider lögner om Moderaterna och Sverigedemokraterna riktade till invandrare och muslimer.

I det arabiskspråkiga inlägget – som nu har tagits bort – varnas personer med invandrarbakgrund för att ”rasistiska partier” stiger i opinionsmätningarna. M och SD sägs ha följande punkter i sina partiprogram, enligt Galaxia Elias översättning:

”1 – Ändra många lagar som särskilt berör invandrare och muslimer i synnerhet.

2 – Stänga moskéerna och förbjuda slöja under 18 år.

3 – Stäng de islamiska begravningsplatserna.

4 – Förbjuda halalkött

5. Stänga alla islamiska skolor

6. Utvisning av ett stort antal flyktingar till sina hemländer.

7 – Anklaga föräldrar för brott för att ta muslimska barn från sina familjer.

8 – Begränsa arbetet och sociala bidrag till invandrare och muslimer.

9 – Avskaffande av Arbetsförmedlingen och borttagning av all ekonomisk hjälp som går till nyanlända.

10 – Försök att så konflikter och panik mellan muslimer och svenskar via folket som röster på det rasistiska partiet.”

”Vi ber alla svenskar och i synnerhet med invandrarbakgrund att rösta på Socialdemokraterna (S) eller Vänsterpartiet (V) eller åtminstone Miljöpartiet, eftersom det är mindre skadligt mot invandrare och muslimer i synnerhet”, skriver S i Sävsjö.

Sidan ska ha skapats av Samer Saad Mohialdeen, en 37-årig lärare som kandiderar till kommunfullmäktige i Sävsjö. Nyheter Idag har sökt honom utan att få svar.

Socialdemokraternas presschef Håkan Gestrin kommenterar saken för Expressen:

– Det är fullständigt oacceptabelt. Den här typen av lögner hör inte hemma i en svensk valrörelse.

Enligt honom togs inlägget bort så fort partidistriktet uppmärksammades på det.

– Personen som ansvarar för sidan har uppmanats att omedelbart dra tillbaka sin kandidatur, säger Håkan Gestrin.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ger sin kommentar på Facebook:

”Socialdemokraterna är snabba med att beskylla andra för fake news, men samtidigt är de själva helt skamlösa. Hela deras valrörelse tycks bygga på att ljuga om andra partier. Jag utgår från att man omedelbart utreder hur detta kunnat ske och ser till att utesluta de ansvariga ur partiet.”

