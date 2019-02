Sökes: Bödel

SRI LANKA Sedan Sri Lankas president beslutat att återinföra dödsstraffet i landet har staten satt ut en tidningsannons för jobbet som bödel, rapporterar bland annat CNN.

Den som vill söka jobbet som bödel måste enligt jobbannonsen vara man och medborgare i Sri Lanka. Han ska vara mellan 18 och 45 år och ha god moral och mental styrka. Lönen ligger på cirka 1 900 kronor i månaden och sista ansökningsdag är 25 februari.

Den sydasiatiska önationen har sedan 1976 haft ett tillfälligt stopp för dödsstraffet, och landets sista bödel sade upp sig 2014 utan att någonsin ha utfört en avrättning.

Nu har president Maithripala Sirisena dock meddelat att dödsstraffet återinförs för de som döms för drogrelaterade brott. Sirisena drar inspiration från Filippinerna där president Rodrigo Duterte har fört ett blodigt krig mot drogerna.

– Ditt krig mot brottslighet och droger är ett exempel för hela världen – och personligen för mig. Narkotikamissbruket skenar i mitt land och jag känner att vi bör följa i dina fotspår för att få problemet under kontroll, sade Sirisena när han träffade sin filippinske kollega.

Människorättsorganisationer riktar hård kritik mot beslutet att återinföra dödsstraffet, och man varnar för en utveckling liknande den i Filippinerna där åtminstone 5 000 har dött som ett resultat av Dutertes krig mot narkotikan.

This is one job advert that should never have been put out. The government of Sri Lanka advertising for an executioner. There is no place for the death penalty in a civilised society. #SLdeathpenalty pic.twitter.com/4l98Yc66Kd

— Biraj Patnaik (@birajpat) February 12, 2019