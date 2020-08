Sonessons (M) lösning: ”Återvandring av ej integrerade”

STAFFANSTORP Staffanstorps starke man Christian Sonesson (M) förespråkar ”återvandring av ej integrerade” som ett sätt att återställa lag och ordning i Sverige. Han menar också att det är dags att på allvar slå undan de kriminellas födkrokar – ”Hit them where it hurts”. Det skriver han på Facebook som två av 23 olika punkter.

Sonesson som är kommunalråd i Staffanstorp skriver bland annat apropå den tolvåriga flickan som sköts till döds i helgen.

”Sverige går inte längre att känna igen, även om många envetet försöker upprätthålla bilden”, skriver han och kritiserar regeringen för dess handfallenhet och medierna för att inte göra sitt jobb och granska makten.

”Regeringen har varken svaren, viljan eller förmågan att fatta de nödvändiga beslut som måste tas. Oppositionen måste synka sig och samarbeta mer. Ty det är helt uppenbart att staten inte kan skydda sina medborgare, vilket är grundläggande i en rättsstat”, skriver Sonesson.

Han presenterar en lista med 23 förslag som syftar till att återupprätta lag och ordning i landet. Det handlar bland annat om att sänka straffmyndighetsåldern, som i nuläget är 15 år. ”Även unga människor måste ta konsekvenserna av sina gärningar”, menar Sonesson som också vill ha skärpta straff och slopade straffrabatter:

”Skydda hederliga medborgare mot förbrytare genom att faktiskt låsa in de kriminella.”

Kriminellas tillgångar ska beslagtas om de inte kan redogöra för hur de kommit över dem, föreslår Sonesson. Det är dags att på allvar ”dra åt tumskruvarna” på de livsstilskriminella.

”Hit them where it hurts. Det vill säga slå mot deras tillgångar och affärsmodeller. Beslagta deras fina bilar upptaxera dem etc. Kan de inte på ett trovärdigt sätt redogöra för sina inkomster och att de står i relation till deras leverne så blir de av med klockor, bilar, fastigheter etc.”, skriver Sonesson.

Vill ha flyktingstopp och skoluniform

Han vänder sig även mot att invandrare i många fall slipper utvisning trots att de döms för allvarliga brott. ”Utvisa de som inte är medborgare som gjort sig skyldiga till brott som innehåller fängelse på straffskalan. Oavsett situationen i deras hemländer”, föreslår han.

Vidare kräver Sonesson ett flyktingstopp: ”Låt oss nu koncentrera våra resurser på landets trygghet, inte på att ta emot fler människor som samhället behöver försörja.”

”Arbeta för en återvandring av ej integrerade”, lyder ytterligare en migrationsrelaterad punkt. Vad som ska krävas för att räknas som integrerad framgår dock inte.

Sonesson vill även att det ska bli svårare att få medborgarskap och att den som fått asyl och sedan semestrar i sitt hemland ska fråntas sitt uppehållstillstånd.

Sist i raden kommer ett förslag om mer ordning och reda i skolan:

”Skolan ska vara kunskapsbaserad och en trygg plats. De som hotar och förstör för andra bör få kännbara konsekvenser – offret ska inte tvingas byta skola. Inför skoluniform i grundskolan. Det fungerar bra i andra länder och det motverkar hets och grupptryck om att barnet ’måste’ ha en viss sorts kläder för att passa in.”

Se hela inlägget nedan.

