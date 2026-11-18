Spelskatt, licensregler och kanaliseringsgrad. Det låter torrt, men det handlar om konkreta pengar och om vem som faktiskt bestämmer hur den svenska spelmarknaden fungerar. Bakom siffrorna finns ett system som påverkar både spelarna och statskassan på flera sätt.

Skattepliktiga spelbolag med svensk licens betalar 22 procent i skatt på behållningen. Under 2025 omsatte den licensierade spelmarknaden 28,2 miljarder kronor enligt Spelinspektionens statistik. Bland aktörerna finns Lodur casino och ett stort antal andra bolag som alla verkar under samma grundläggande regelverk.

Vem betalar egentligen spelskatten?

Spelskattens konstruktion innebär att det är spelbolaget, inte spelaren, som betalar skatten till staten. Skatten beräknas på behållningen, alltså skillnaden mellan spelarnas insatser och de vinster som betalas ut. För spelaren syns skatten inte direkt i transaktionerna, men den är en del av spelbolagens kostnader och kan påverka deras ekonomiska förutsättningar.

Det gör spelskattens nivå till en fråga inte bara för statskassan utan också för konkurrensförhållandena på marknaden. Höjs skatten riskerar fler spelare att söka sig till olicensierade alternativ som inte har samma kostnadsbörda.

Licenssystemet och kanaliseringsgraden

Licenssystemet som trädde i kraft 2019 byggde på idén att styra spelandet mot reglerade aktörer. Spelare som väljer bolag med svensk licens bidrar indirekt till statens skatteintäkter genom den spelskatt som operatörerna betalar. Spelare som väljer olicensierade alternativ gör det inte. Kanaliseringsgraden, alltså andelen spelande som sker hos licensierade aktörer, är därför ett centralt mått för både myndigheter och politiker.

Under 2025 uppskattades kanaliseringsgraden på den konkurrensutsatta delen av marknaden till 84 procent. Det innebär att uppskattningsvis 16 procent av spelandet fortfarande sker utanför det svenska licenssystemet, hos aktörer som varken betalar svensk spelskatt eller följer svenska konsumentskyddsregler.

Vad licensierade aktörer erbjuder

Spelutbudet hos licensierade plattformar omfattar spelautomater, live casino och sportsbetting. Resultaten i spelautomater styrs av slumptalsgeneratorer som ingår i tekniskt testade och certifierade spelsystem. Live casino bygger på direktsändningar från studios där spelet leds av verkliga dealers i realtid. Sportsbetting erbjuder odds på matcher i fotboll, ishockey och andra sporter.

Licensierade bolag måste vara anslutna till Spelpaus , vilket innebär att en enda avstängning gäller på hela den reglerade marknaden. Bolagen omfattas också av krav på transaktionsövervakning, där ovanliga mönster i insättningar och uttag ska uppmärksammas som en del av Spelinspektionens villkor.

Kreditförbudet som utökades 2026

En konkret förändring i regelverket trädde i kraft den 1 maj 2026. Det utökade kreditförbudet innebär att licensierade spelbolag inte får tillåta eller medverka till att spel finansieras med krediter. De ska också vidta åtgärder för att motverka sådan finansiering. Det är en av de tydligaste skärpningarna av spelregleringen sedan licenssystemet infördes.

Vad händer om spelskatten ändras?

Spelskatten är en del av statens intäkter från den reglerade spelmarknaden. Hur stora intäkterna blir påverkas bland annat av spelmarknadens utveckling och hur stor andel av spelandet som sker hos licensierade aktörer. När pengarna väl finns i statskassan handlar det om hur de fördelas, en fråga om generositet med andras pengar som berör fler än spelmarknaden.

Frågan om spelskattens nivå och systemets utformning kommer sannolikt att fortsätta prägla den politiska debatten framöver. Hur balansen mellan skattenivå och reglering ser ut påverkar i slutändan både hur mycket spelande som kanaliseras till det licensierade systemet och hur stora skatteintäkterna blir.