Springare kopplar in facket: ”Nu får det vara nog!”

ÖREBRO Under ett års tid har Peter Springares chefer gått ut offentligt och anklagat honom för brott. Inte en enda gång har de fått rätt. Nu är de igång igen, men de har ännu inte bestämt sig för vilket brott de ska anklaga Springare för den här gången. Springare själv har tröttnat på chefernas ageranden och kommer nu vända sig till facket, det uppger han för Nyheter Idag.

– Men nu, den här gången, nu känner jag att nu får det vara nog, säger Peter Springare till Nyheter Idag.



Hur känns det att de gör så här?

– Jag har ju accepterat att det är så, jag har tyckt synd om dem, hur de hållit på, och jag förstår inte riktigt vad de varit ute efter.

– Men nu, den här gången, nu känner jag att nu får det vara nog!

Springare är minst sagt trött på hur cheferna behandlat honom.

– Det här kan inte vara arbetsrättsligt rätt att ägna sig åt den här sortens förföljelser, mobbning och trakassering av en arbetstagare från arbetsgivarnas sida, utan att de på något sätt ska behöva stå till svars för vad det är de gör och vad det är de påstår.

– De har nu gång efter gång efter gång efter gång efter gång påstått att jag begår brott, eftersom de anmäler mig. Och det har inte visat sig varit något brott och ändå fortsätter de på samma tema, och det är saker jag gör på min fritid när jag får en privat fråga om min personliga uppfattning, då är de där igen och ska anmäla mig om ett brott som de uppenbarligen inte kan precisera heller.

– Men man går gärna ut offentligt i media och påstår att jag återigen begått ett brott och inte bara ett, det kan troligtvis bli frågan om ett antal brott enligt presstalesmannen Mats Nylén. Det här kan inte vara inom ramen för hur man ska bete sig som en arbetsgivare gentemot en arbetstagare.

Trots att cheferna upprepade gånger, offentligt, anklagat Peter Springare för att ha begått brott, har de också valt att inte prata med honom.

– Under hela processen från februari 2017, när man gång på gång skickar in anmälningar om brott till internutredningarna, inte vid ett enda tillfälle har någon som ligger bakom det här pratat med mig, kallat in mig för samtal, delgett mig deras ståndpunkt, inte en enda gång.

Nu får det räcka: Kopplar in facket

– Nu får det här räcka. Så nu kommer jag vända mig till mitt fack. Jag kommer anmäla det här för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing och allting som finns inom ramen för arbetsrättsliga åtgärder för så här får det inte gå till. Det finns inte en möjlighet att det ska få gå till på det här viset.

Springare är medlem i fackförbundet ST.

Får du stöd från kollegor?

– Oh ja, det är ju där jag får stöd. Jag får stöd av min närmsta chef, han är inte glad, han är upprörd över deras beteende. Jag får stöd av arbetskamrater, inte bara internt här i Örebro utan från hela Sverige. Jag får meddelanden på mejl, på sms, att jag ska stå på mig, jag har rätt säger de, man har samma uppfattningar som jag, så det är inga konstigheter med det säger de.

Springare har svårt att förstå syftet med chefernas agerande.

– Jag förstår inte, jag kan inte förstå vad man har för syfte med det här.