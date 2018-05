Statligt Twitter-konto spred fake news om att svenska köttbullar kom från Turkiet

SVERIGE Twitter-kontot Sweden.se, som administreras av statliga Svenska institutet, skrev i ett inlägg att köttbullar togs till Sverige av Karl XII från Turkiet. ”Fabricerat”, säger en forskare.



Enligt Sweden.se, som marknadsför sig som ”Sveriges officiella konto på Twitter”, tog Karl XII med sig receptet på köttbullar från Turkiet under tidigt 1700-tal. ”Låt oss hålla oss till fakta”, skriver det statliga kontot på engelska.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let’s stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM

— Sweden.se (@swedense) 28 april 2018