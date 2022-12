(S)tor succé i SCB:s nya mätning – megaflopp för SD

Den första tiden vid makten har varit tuff för den nya regeringen och dess samarbetsparti SD. I den första partisympatiundersökningen från SCB efter valet går SD rejält bakåt och tappar 2,3 procentenheter. Desto roligare läsning är det för S som går framåt med hela 4,3 procentenheter från valresultatet.

Utöver SD gör även MP och C statistiskt säkerställda minskningar med 0,7 respektive 1,3 procentenheter. C är just nu i processen att välja en ny partiledare efter Annie Lööfs avgång.

De övriga Tidöpartierna går också ned en aning i mätningen. Ingen av dessa förändringar är emellertid statistiskt säkerställda.

Samtidigt gör S en rejäl frammarsch i undersökningen och landar på 34,6 procent av väljarstödet. I riksdagsval har man inte fått ett så högt resultat sedan 2006 under Göran Perssons tid vid makten, då partiet fick 34,99 procent av rösterna.

Även V ökar i undersökningen.

– Det är en ökning med 4,3 procentenheter för Socialdemokraterna och med 0,9 procentenheter för Vänsterpartiet jämfört med resultatet i riksdagsvalet. Det är de enda säkerställda ökningarna i vår novembermätning, säger Leonora Uddhammar, statistiker på SCB, i pressmeddelandet.

Om detta hade varit ett valresultat hade de rödgröna samlat på sig en riksdagsmajoritet med 52 procent av väljarstödet mot de blågulas 46,1 – trots att L hade stannat i riksdagen.

Förändringarna innebär också att M går om SD som Sveriges näst största parti efter S.

SCB:s partisympatiundersökning 9 177 röstberättigade personer ingick i Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning som genomfördes 27 oktober – 24 november 2022. Personerna valdes slumpmässigt och svaren insamlades via telefon och webbenkät. 4 070 personer (44,4 procent) svarade på undersökningen. Förändringen från valresultatet inom parentes. Statistiskt säkerställda förändringar är märkta med asterisk. Socialdemokraterna 34,6 (+ 4,3*) Moderaterna 18,9 (– 0,2) Sverigedemokraterna 18,2 (– 2,3*) Vänsterpartiet 7,6 (+ 0,9*) Centerpartiet 5,4 (– 1,3*) Kristdemokraterna 4,9 (– 0,4) Miljöpartiet 4,4 (– 0,7*) Liberalerna 4,1 (– 0,5) Övriga partier 1,9 (+ 0,4)

