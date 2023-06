Stormar scenen och örfilar läkare: ”Du tafsade på min fru”

En man avbröt en läkarkonferens i Baltimore, Maryland, genom att gå upp på scenen och örfila en läkare, som anklagades för sexuellt övergrepp på mannens fru, rapporterar New York Post.

Det var den 23 maj som mannen stormade upp på scenen under högljudda anklagelser mot en av läkarna.

Mannen tar tag i den utpekade läkaren och håller i honom medan han hävdar att läkaren gjort sig skyldig till ett sexuellt övergrepp på hans fru.

Doctor gets slapped in conference for sexually assaulting a man’s wife….

— aussie17 (@_aussie17) June 4, 2023