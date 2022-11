Student avvärjer feg knivattack – får hjälp av lärare

USA En film som sprids på sociala medier visar hur en 18-årig student attackeras av en knivbeväpnad 17-åring bakifrån. 18-åringen lyckas emellertid avvärja attacken och få angriparen under kontroll tills lärare kan hjälpa till med att avväpna 17-åringen.

En 17-åring student vid Proctor High School Utica misstänks för försök till grov misshandel och olaga vapeninnehav efter en knivattack på skolan på måndagen, rapporterar Daily Mail.

En film som visar attacken, där det 18-åriga offret lyckas värja sig tills lärare kommer till undsättning, spreds på sociala medier.

Läs även: Attackerar förbipasserande – brottas ned av MMA-fighter

På filmen ser man hur 17-åringen tittar in i kameran för att sedan springa fram och attackera offret. Men 18-åringen går till motattack, och lyckas brotta ned sin angripare.

Till sist har han tryckt upp angriparen mot en vägg och håller kniven från sin kropp medan han ropar efter säkerhetsvakter. En lärare kommer då till undsättning och hjälper till att avväpna 17-åringen.

kid really said “it’s over for you” and didn’t even had the knife open. The Asian kid would of die from that stabbed to the neck and shoulder. Asian kid did a excellent job with grabbing the knife and controlling the hands. Asian kid is an Karen refugee. @RenerGracie pic.twitter.com/2hCbJINuZP

— fiñg 🛁🦧 (@Fing_th) November 1, 2022