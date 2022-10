Gröna kvinnor till attack under våldsvåg i tunnelbana

Sammanlagt tre personer har mördats under elva olika våldsamma attacker som skett i New Yorks tunnelbana sedan slutet av september. Vid ett tillfälle attackerades och rånades två unga kvinnor av en grupp kvinnor maskerade med heltäckande gröna kroppsdräkter, en attack som filmades och blev viral.

I början av oktober spreds en film på sociala medier som visade hur en grupp kvinnor maskerade med heltäckande gröna kroppsdräkter attackerade två kvinnor på tunnelbanan i New York.

Group of women dressed in green body suits attack women on the NYC subway pic.twitter.com/2iKpcJVpeY

