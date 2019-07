Svensk skådespelare åkte till USA och våldtog minderårig – riskerar långt fängelsestraff

USA Tidigare i år var det Bosse Hansson som begick sexbrott i Florida. Nu är det 44-årige skådespelaren Joaquin Nabi Olssons tur. Han åkte till Florida och hade sex med en 14-årig flicka. Olsson är arresterad på anklagelser bland annat om samtyckesvåldtäkt med barn mellan 13 och 16 år och riskerar upp till 15 år i fängelse.

Teaterskådespelaren Joaquin Nabi Olsson kunde knappast ha valt ett sämre tillfälle att åka till Florida och ha sex med en 14-årig flicka.

Den senaste månaden har en jätteskandal briserat i USA då uppgifter om att finansmannen Jeffrey Epstein under lång tid tidigare under 2000-talet anlitat minderåriga flickor så unga som 14 år för att ha sex med honom i New York – och i Florida. Tidigare i år utvisades tidigare SVT-profilen Bosse Hansson på livstid från USA för att ha tafsat på en 13-årig pojke – i Florida.

Läs även: Utvisas på livstid: SVT-profilen Bo Hansson dömd för sexualbrott i USA

Olsson greps och arresterades av polis efter gäster på ett hotell larmat om hur Olsson och en 14-årig flicka ”verkade ha en romantisk relation”, enligt Click Orlando. Han är arresterad bland annat för våldtäkt på barn (med samtycke) mellan 13 och 16 år. Florida har strängare sexbrottslagar än Sverige. Olsson riskerar upp till 15 års fängelse.

I förhör med polis har Joaquin Nabi Olsson erkänt att han haft sex med flickan, trots att han vetat om att det är olagligt att ha sex med en person under 18 år i Florida. ”De var förälskade”, har Joaquin Nabi Olsson uppgett till polisen.

Senare har Olsson ändrat sig och nekar nu till anklagelserna, enligt Expressen.

Olsson sitter i häkte (jail) med 1 700 andra interner och där kan han bli kvar länge. Chefen för den advokat som ska försvara Olsson säger till Expressen att det kan ta upp till ett och ett halvt år att Olsson ska få sin sak prövad och en dom. Häktesmiljön med de övriga 1 700 internerna beskrivs som tuff enligt chefen.

– Det är väldigt högljutt, väggar helt i betong, golv helt i betong. Inga trämöbler, bord av rostfritt stål med sitsar i rostfritt stål, inga möbler man kan flytta på. De har inget att göra mer än att kanske titta på tv med två kanaler. Väldigt lite tid utomhus, om någon alls. Så det är en väldigt tuff miljö.

Olsson och brottsoffret träffades enligt Click Orlando online. Olsson har delat med sig av parets relation i sociala medier. Första gången de träffades var när Olsson åkte över i mars, då umgicks paret, ”i gallerior och på Olssons hotellrum”, enligt polisen. Men de hade inte sex. När Joaquin Nabi Olsson flög tillbaka i maj träffades de igen och fortsatte sin relation.

Polisen uppger att man hittat använda kondomer och besudlade handdukar på hotellrummet.

Brottsoffret har sagt till polisen att hon inte har känt sig hotad eller tvingad till att ha sex.

Joaquin Nabi Olsson nekades borgen när hans mål för första gången prövades av en domare på måndagen.

– Jag är bekymrad över var du håller hus. Och jag är bekymrad över de här anklagelserna, förklarade domaren Kelly Ingram.

Olsson har framförallt spelat teater. Tidigare i år medverkade han i pjäsen ”Hålla andan” på Dramaten.