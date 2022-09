Svenska Institutet delade hatisk tweet om nya regeringen: ”Har blivit hackat”

På onsdag kväll retweetade Svenska Institutets oficiella Twitterkonto en tweet som kallade svenskar dumma och antydde att den nya regeringen kommer ”spela Putin i händerna”. Svenska Institutet uppger att deras konto blivit hackat och att intrånget kommer att polisanmälas.

Svenska Institutet är en statlig myndighet som grundades 1945 och har till uppgift att ”bygga relationer och förtroende för Sverige i världen” enligt institutets egen hemsida.

På onsdag kväll retweetade emellertid institutets oficiella Twitterkonto ”Sweden” en engelskspråkig tweet som anklagade svenskar för att vara ”dumma”, antydde att den nya regeringen kommer ”spela Putin i händerna” och uppmanade avgående statsminister Magdalena Andersson att vara redo att komma tillbaka.

”Twitterkontot @sweden har blivit hackat. Vi står inte bakom det retweetade inlägget och har kontakt med Twitter just nu för att utreda saken. Vi kommer även att polisanmäla intrånget, som vi ser mycket allvarligt på” skriver Tulle Durling på Svenska Institutet till Nyheter Idag.

Svenska Institutet har också gått ut med uppgiften att kontot blivit hackat på Twitterkontot ”Sweden”.

Last night our account was hacked. @sweden and the Swedish Institute are not behind the retweet that was published on this account. Thank you for your understanding.

— Sweden (@Sweden) September 15, 2022