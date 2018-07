Sverige ber EU om lov för att få hjälpa bönderna – Kommer inte få några krispengar från kommissionen

EU För att hantera krisen med det svenska jordbruket ber nu regeringen EU om tillåtelse. EU kan komma att låta staten få hjälpa de svenska bönderna men kommer inte ge några pengar från EU:s krisfond.

Sverige går igenom en väldigt svår torka. Svenska bönder upplever nu en av de värsta situationerna på över 25 år, behovet av att importera vete kommer växa kraftigt.

Under dagen har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) träffat EU:s kommissionär med ansvar för jordbruksfrågor, Phil Hogan, i Bryssel. Bucht har haft möte med kommissionen för att be om lov om att få sätta in statliga insatser för att hjälpa de svenska bönderna, uppger Sveriges Radio.

– Vi fick väldigt positiva signaler från kommissionen om att de är beredda att ge undantag så att vi kan gå in med nationella medel och minimera de förluster som jordbruket drabbats av på grund av torkan, säger Sven-Erik Bucht, till Sveriges Radio.

På grund av Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen måste regeringen be om lov innan stöd kan ges till de svenska bönderna. Kommissionen kommer troligtvis tillåta Sverige få extra förskott på sina jordbruksstöd och även kunna skjuta till lite extra krispengar till bönderna.

Sverige kommer däremot inte få något stöd för EU:s krisfond.

– När det gäller den var han mer tveksam, utifrån flera aspekter. EU:s budget är väldigt ansträngd och den blir ännu mer ansträngd i och med Brexit, säger Sven-Erik Bucht.

