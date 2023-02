Sverige har sämsta tillväxten i EU – Aftonbladets Lindberg skyller på Kristersson

Sverige beräknas få den sämsta tillväxten i EU under 2023, enligt EU-kommissionens vinterprognos. Men trots att den svenska ekonomiska kräftgången inleddes under den förra regeringen, skyller Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg det hela på Ulf Kristerssons regering – vars första budget började gälla vid årsskiftet.

För EU i sin helhet är prognosen muntrare läsning, då kommissionen höjer prognosen för tillväxt i hela unionen, skriver Europaportalen.

Den förbättrade prognosen för EU i sin helhet beror på sjunkande energipriser tack vare den milda vintern, minskad förbrukning och inköp av främst gas från andra länder än Ryssland. Tillväxten för EU-länderna för 2022 uppskattas därmed till 3,5 procent – högre än i både USA och Kina.

– I efterhand kan man konstatera att hushållen och företagen i EU har varit imponerande motståndskraftiga, sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni vid en presskonferens på måndagen.

När det gäller år 2023 mer än fördubblar EU-kommissionen sin prognos, från 0,3 till 0,8 procent. För Sveriges del förutspås emellertid en tillväxtminskning på 0,8 procent. Det är sämst i hela EU, och det enda landet med en negativ siffra.

”[De svenska] hushållen kommer att anpassa sina konsumtionsutgifter ytterligare som ett svar på den minskade disponibla realinkomsten, den höga osäkerheten och den ökande arbetslösheten”, skriver EU-kommissionen i rapporten.

EU-kommissionen lyfter också fram den höga svenska belåningen som en faktor bakom den usla svenska tillväxten.

År 2024 ser något bättre ut för Sverige. Då förutspås den svenska tillväxten öka med 1,2 procent. Jämfört med övriga länder är det fortfarande lågt, men inte längre sämst i EU, då jumboplatsen tas över av Italien med en tillväxt på 1 procent.

Bäst tillväxt i EU under både 2023 och 2024 beräknas Irland få, med en tillväxt på 4,9 respektive 4,1 procent.

EU-kommissionens tillväxtprognos för 2023 rland: 4,9 procent Malta: 3,1 Rumänien: 2,5 Luxemburg: 1,7 Cypern: 1,6 Slovakien: 1,5 Spanien: 1,4 Bulgarien: 1,4 Grekland: 1,2 Kroatien: 1,2 Portugal: 1,0 Slovenien: 1,0 Nederländerna: 0,9 Italien: 0,8 Belgien: 0,8 Frankrike: 0,6 Ungern: 0,6 Österrike: 0,5 Polen: 0,4 Litauen: 0,3 Tyskland: 0,2 Finland: 0,2 Danmark: 0,1 Tjeckien: 0,1 Lettland: 0,1 Estland: 0,1 Sverige: -0,8 Eurozonen: 0,9 Hela EU: 0,8 Källa: EU-kommissionen

Den svenska ekonomins tillbakagång började redan under den föregående regeringen, bland annat hade Sverige den sämsta tillväxten av alla EU-länder när IMF presenterade siffor över BNP per capita hösten 2018 – efter fyra års rödgrönt styre. Sedan dess har Socialdemokraterna i koalition med MP eller på egen hand styrt Sverige under ytterligare en mandatperiod.

Trots detta menar Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg att skulden ligger på Ulf Kristerssons regering, vars första budget började gälla vid årsskiftet. ”Vem ska Kristersson skylla på för det här” frågar sig Lindberg när han länkar till uppgiften om svensk recession på Twitter.

Anders Lindbergs inlägg får emellertid hård kritik av meningsmotståndare.

Lindberg menar emellertid att Kristerssons regering har misslyckats och ägnar sig åt ”VM i bortförklaringar”.

