Sverigedemokraterna: Skattepengar ska inte gå till lekstuga för islamister

Under lång tid har staten strösslat bidrag över det skandalomsusade studieförbundet Ibn Rushd. Ibn Rushd har blivit påkomna med att bjuda in antisemiter och islamistiska hatpredikanter. Skattepengarna har delats ut via Folkbildningsrådet som visar att de inte är kapabla att bedöma om studieförbund – som Ibn Rushd – agerar i enlighet med svensk demokrati, skriver Jonas Andersson, riksdagsledamöt för Sverigedemokraterna från Östergötland.

Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd mottar i dagsläget statsbidrag via Folkbildningsrådet. I sin tur är det Folkbildningsrådet som fördelar de pengar som staten ger till folkbildningsverksamhet samt så granskar man så att dessa pengar har använts ändamålsenligt.

Ibn Rushd har kritiserats hårt i samhällsdebatten under flera år. Kritiken har varit välgrundad för att uttrycka det milt. Det finns en uppsjö av problematiska inslag att välja och vraka bland. Ibn Rushd har om och om igen bjudit in olika hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk agenda. Detta har skett såväl längre tillbaka i tiden som i närtid.

Under 2018 bjöd Ibn Rushd exempelvis in Noreddine al-Khademi till konferensen ”Muslimska familjedagarna”. Noreddine al-Khademi är även känd som ”Imam Jihad” och har uppmanat unga i Tunisien att ansluta sig till jihad i Syrien. Ibn Rushd har också hamnat i blåsväder och ifrågasatts medialt för sin syn på hederskultur.

Som om det inte räcker så har Ibn Rushd dessutom enligt flera kvalificerade bedömare kopplingar till Muslimska brödraskapet, ett slags islamistisk organisation med rötterna i Egypten. De båda forskarna Magnus Ranstorp och Aje Carlbom är två personer som gör denna koppling. Kopplingen har också fastslagits i flera rapporter beställda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Värt att nämna är också att det Muslimska brödraskapet är förbjudet och terrorklassat i flera länder varav flera är länder i Mellanöstern.

Mot bakgrund av kritiken i samhällsdebatten så inledde Folkbildningsrådet en särskild granskning av Ibn Rushd, vilken presenterades i en rapport tidigare i höstas. I rapporten slås återigen fast att Ibn Rushd har kopplingar till Muslimska brödraskapet, men också annan tung kritik riktas mot studieförbundet. Folkbildningsrådet framhåller bland annat följande om Ibn Rushd:

”Kritiken handlar bland annat om att studieförbundet undviker vissa ämnen som till exempel antisemitism och homofobi, och att makten över verksamheten är begränsad till ett mindre mansdominerat nätverk.”

I rapporten konstateras trots allt detta att Ibn Rushd inte använt statsbidraget på ett felaktigt sätt, och Folkbildningsrådet har uttalat sig om att man inte kommer att ompröva statsbidraget till det kontroversiella studieförbundet trots den tunga kritiken. Ett sådant agerande skulle inte accepteras hos andra organisationer som mottar statsbidrag, och att Folkbildningsrådet ändå vill släppa igenom Ibn Rushd är obegripligt.

Det är hög tid att ifrågasätta vad som sker inte bara inom Ibn Rushd, utan också inom Folkbildningsrådet.

Sverigedemokraterna vill reformera hur medelstilldelning sker till folkbildningsverksamheten. Uppenbarligen saknar Folkbildningsrådet kompetens nog att kunna bedöma när organisationer lever upp till ett agerande som är förenligt med den svenska demokratin. Det är problematiskt att Folkbildningsrådet som är ansvariga för bidragsgivningen består av aktörer som själva är delaktiga i folkbildningsverksamheten.

Det blir en slags jävsituation som uppstår. Oberoendet måste i stället öka när det gäller fördelning, granskning och uppföljning av statsbidrag som går till folkbildningsverksamheten. I dag är inte Folkbildningsrådet heller en myndighet med den transparens som det innebär – det behöver ändras på så att utomstående enklare kan granska vad som sker.

Fallet Ibn Rushd tydliggör behovet av förändringar kring Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet får inte bli till en politisk lekstuga där stora summor skattemedel öses över islamism. Det är fullständigt oacceptabelt och skadar svensk politik för civilsamhället. Vi sverigedemokrater tänker därför ställa regeringen till svars i riksdagen gällande fallet kring Ibn Rushd och Folkbildningsrådet.

