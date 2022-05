Syrisk journalist påpekade felöversättning – blockades av SR

En syrisk journalist som invandrat till Sverige rättade en av Sveriges Radios arabiska felöversättningar av Ebba Busch på Twitter. Strax därpå upptäckte journalisten att han blockerats av SR Arabic, det officiella kontot för SR:s arabiska redaktion.

De senaste dagarna har det framkommit att Sveriges Radio har felöversatt uttalanden av Ebba Busch på arabiska, somaliska och kurdiska så att det låter som hon vill att svensk polis ska skjuta muslimer och inte islamister.

Läs även: SR felciterade Ebba Busch – ”islamister” blev ”muslimer”

Den syriska journalisten Qais Fares har invandrat till Sverige och är idag arbetssökande i Malmö. På onsdagen deltog Fares i diskussionen om SR:s arabiska felöversättning av Ebba Busch på Twitter.

I sitt inlägg, som är ett svar på en tweet av religionsforskaren Sameh Egyptson, konstaterar Fares att Sveriges Radios korrigering som följde på DN:s avslöjande om felöversättningen fortfarande inte var korrekt.

”1. SR använde ’مسلم’ (Muslim) 2. Nu ändrade SR det till ’إسلامي’ (Islamisk) 3. SR borde använda ’إسلاموي’ (Islamist), termen fru Ebba Busch använde i plural form ’Islamister'” skriver Fares i sitt inlägg, där han pingar in SR:s arabiska redaktions Twitterkonto ”SR Arabic”.

1. SR used 'مسلم' (Muslim/muslim) 2. Now SR changed it into 'إسلامي' (Islamic/islamisk) 3. SR should use 'إسلاموي' (Islamist/islamist), the term Ms @BuschEbba in plural form: 'Islamister'. @radiosweden pic.twitter.com/DOa6loWEpQ

Snart återkommer Fares emellertid till diskussionen – för att meddela att SR Arabic blockerat honom!

”Du arbetar som journalist i 6 år i Syrien på både engelska och arabiska, du hänvisar till brott och du blir gripen av Assads styrkor. Du hittar ett misstag i en nyhetsartikel på SR Arabic, du hänvisar till det och blir blockerad” skriver Fares.

-You work as a journalist for 6 years in Syria both in English & Arabic, you refer to crimes & you get arrested by Assad's forces.

-You find a mistake in a news piece on @SRarabic, you refer to it and you get blocked. pic.twitter.com/fmyLm08hUE

— Qais Fares (@qais_fares) May 4, 2022