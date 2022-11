Terrordömd borgmästare erbjöd betalning mot att döda hundar

I en radiosändning tidigare i veckan kom Hebrons palestinske borgmästare Tayseer Abu Sneineh med ett erbjudande till stadens befolkning. Invånarna i staden på Västbanken erbjöds drygt 60 kronor (20 shekel) för varje herrelös hund de fångade eller dödade – varpå flera tog till gatorna för att slå ihjäl djuren, rapporterar Jerusalem Post.

Tayseer Abu Sneineh – sedan tidigare dömd för mord på sex israeler i ett terrorattentat – lanserade kampanjen som en lösning på att minska mängden herrelösa hundar i staden.

Somliga palestinier tog till vara på erbjudandet och gick ut för att tortera och/eller slå ihjäl stadens hundar. På sociala medier sprids bilder och videor som uppges visa scener från utförandet av den bisarra kampanjen.

The mayor of Hebron offered 20 shekels to anyone who kills a dog in his city. Palestinians took to the streets, torturing and killing dozens of dogs. pic.twitter.com/VnxGvOwwqQ

The Palestinian mayor of Hebron is paying Palestinians 20 Shekels (about $6) for every dog they murder. I don’t understand what type of depraved human would order this.

There are videos circulating if you want proof. pic.twitter.com/jFLPIYmOkU

— Moti Ankari (@MotiAnkari) November 4, 2022