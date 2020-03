Terrorgruppen IS avråder från resor till Europa

Nu avråder terrorgruppen IS från alla resor till områden med coronasmitta, vilket inbegriper de flesta europeiska länder, rapporterar The Times.

I den senaste utgåva av IS nyhetsbrev al-Naba finns en lista med ”shariadirektiv” att följa under coronakrisen.

I direktiven uppmanas anhängarna att ”täcka för munnen när de gäspar eller nyser”, ”sätta sin tillit till Gud” och tvätta händerna ofta.

IS uppmanar också friska medlemmar att ”inte gå in i epidemins land”, samtidigt som man uppmanar de som befinner sig där att stanna kvar, vilket innebär att IS på sätt och vis följer Danmarks exempel och stänger sina gränser.

Terrorgruppen IS har förlorat de flesta av sina tidigare besittningar i Syrien och Irak men är fortfarande aktiva i området.

Irak har 124 registrerade corona-fall. Syrien har än så länge inga fall registrerade, men det antas i första hand bero på att landet befinner sig i krig.

