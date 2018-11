”The good, the bad and the ugly”: MSB:s rapportförfattare bedömer svensk politik

Svensk inrikespolitik kan delas upp i de goda, de onda och de fula. Så skriver rapportförfattaren Chloe Colliver i ett internt mejl till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som i sin tur anlitat Colliver för en rapport om valrörelsen. – Det hon skriver där är djupt olämpligt, det är sådant vi direkt tar avstånd ifrån, säger Mikael Tofvesson till Nyheter Idag.

I en rapport finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med titel ”Smearing Sweden” undersöker fyra rapportförfattare eventuell påverkan på den svenska valrörelsen i år från främmande makt. De fann att någon sådan påverkan i stort uteblev. Samtidigt har rapportförfattarna studerat svenska och utländska opinionsbildare på högerkanten relaterat till det svenska valet.

I ett internt mejl kommenterar en av rapportförfattarna, Chloe Colliver, ett möte med MSB och nämner då svensk inrikespolitik som delas in i tre grupper – de goda, de onda och de fula.

”Thank you so much for hosting us and for such an interesting discussion. I have so enjoyed getting to understand much more about Swedish politics (the good, the bad and the ugly!) and i am glad that you and your team found the insights useful and interesting”, skriver Colliver till MSB.

”Djupt olämpligt”

När Nyheter Idag talar med Mikael Tofvesson, operativ chef för valet 2018 hos MSB, reagerar han starkt på ordalydelsen i mejlet. Han betoner att MSB är och ska vara en opolitisk myndighet, varför den formuleringen är olycklig.

– Det hon skriver där är djupt olämpligt, det är sådant vi direkt tar avstånd ifrån, säger han.

I ett annat stycke, i samma mejl, diskuteras hur medier ska delas in och kategoriseras. ”However, I had not considered what we were defining as ‘mainstream’ or established media as carefully as I should have yet, so I will talk with Peter on what our technical parameters for that definition should be and make sure that it is in line with how we classified outlets in the research process”, skriver Colliver.

Tofvesson kan emellertid inte erinra sig en diskussion om hur olika medieaktörer ska klassifieras och bedömas.

– Nej, det gör jag inte. Det är ett samtal jag inte varit med i, jag måste återkoppla om det. Vi har ställt krav på själva akademiska metoden, varken slutsats eller innehåll. Det vi var ute efter var att identifiera främmande makts påverkansaktiviteter, det är inte kopplat till svensk media eller svenska aktörer. Den rör sig enbart om utrikes förhållanden.

Trots detta omnämns medier som Nyheter Idag i rapporten på flera ställen där rapportförfattarna rekommenderar svenska staten att verka för ekonomiska sanktioner mot just medier som Nyheter Idag. Detta har Tofvesson tidigare kommenterat med att ”vad de har kommit fram till får stå för dom, det lirar inte riktigt med vårt uppdrag”.

Efter första samtalet med Tofvesson ringer han upp igen till Nyheter Idag.

– Jag blev lite upprörd när jag hörde det här och ville direkt gå till botten med det här. Jag har kallat in alla som varit i kontakt med det här.

– Det här är en reflektion över vad hon har lärt sig. Det är ingen hos oss som gått igenom svensk politik eller dom förhållandena. När jag läser det här ser det ut på det sättet, vilket är synnerligen osmickrande för oss, men tyvärr blir det fel.

Diskuterade att hålla svensk finansiering hemlig

I andra delar ur mejlkorrespondensen mellan MSB och rapportförfattarna diskuteras frågan om finansieringen, där svenska skattebetalare står för notan, ska hållas hemlig. Vidare lyfter hon frågan om att vända sig till utvalda ”trusted” medier.

”Firstly, would you prefer MSB’s funding of the work to be transparent in that initial short press release, or would you prefer us not to mention MSB’s support of the research? Second, on the back of that press release, would you be happy with ISD and LSE responding to requests for interviews or reaching out to trusted media partners to highlight the research that we have conducted?” frågar Colliver.

Sedan fortsätter mejlet där hon än en gång lyfter frågan om att hålla MSB-finansieringen hemlig:

”This could be done either with transparency over the funding of the research or in a more controlled manner, in which we would not need to discuss the project as a whole and disclose the funding from MSB”.

– Dom får ju väldigt mycket uppdrag från andra länder, säger Tofvesson och syftar på att sådana beställare kan önska en anonymitet med finansieringen. Han betonar att MSB måste stå som finansiär eftersom svenska skattemedel används.

Rapportförfattare som talade med SVT undviker Nyheter Idag

När Nyheter Idag under torsdagen talade med Tofvesson om rapportförslaget att staten ska verka för ekonomiska sanktioner i form av att påverka annonsörer hänvisade Tofvesson till rapportförfattarna. Svaret var att det är inget som MSB står bakom, utan det är något som de fyra ”forskarna” får svara för.

En annan av rapportförfattarna är Peter Pomerantsev och han lät sig intervjuas framför kameran i SVT Nyheter. Men när Nyheter Idag mejlar Pomerantsev får vi inget svar.

Däremot har Pomerantsev vänt sig till MSB med anledning av att vi sökt honom, det bekräftar Tofvesson på en rak fråga.

– Peter Pomerantsev mejlade mig och sa att du sökte honom. Det var på den mejladressen som du hade fått också. Jag hade inga kommentarer på det, jag svarade inte på det mejlet.

Tidningen Fria Tider rapporterar att den omtalade rapporten MSB beställt har kostat skattebetalarna två miljoner kronor. De uppmärksammar också att MSB var tydliga gentemot rapportförfattarna att rapporten måste kunna ses som forskning och inget annat.

På en tidigare rak fråga från Nyheter Idag säger Tofvesson att det inte finns några politiska motiv med rapporten.