Tidigare utrikespolitisk talesperson för MP hyllade inte språkröret tillräckligt: ”Jag har blivit utlovad att bli krossad av partiet om jag pratar igen”

STOCKHOLM Miljöpartiets tidigare utrikespolitiska talesperson, Pernilla Stålhammar, talar ut i ett inlägg på Facebook. Bland annat vittnar Stålhammar om att partiledningen övervakat, hotat och tvingat henne att ljuga. Enligt Stålhammar ska partiledningen ansett det problematiskt att hon inte hyllat Isabella Lövin i sociala medier samt att partiet lovat att ”krossa henne” om hon berättar om vad händer bakom kulisserna i Miljöpartiet.

Miljöpartiet plågas fortsatt av interna stridigheter. Pernilla Stålhammar var tidigare utrikespolitisk talesperson för Mp, men fick lämna sitt uppdrag efter att hon pekat ut andra MP-toppar och partitjänstemän som säkerhetshot mot Sverige, trots att hon dragit tillbaka sina anklagelser.



Nu vittnar Stålhammar, i ett Facebookinlägg, om att partiledningen övervakat och hotat henne samt tvingat henne att ljuga.

”Att under de mest underliga omständigheter tvingas ljuga och acceptera att bli av med alla uppdrag och upplyst om att jag inte får uttrycka mig för partiet i någon politisk fråga fram till kanske mandatperioderna slut som straff och dessutom bli drevad som lögnare. Då slår det åtminstone mig att det här faktiskt är helt sjukt beteende från en partiledning”, skriver Stålhammar på Facebook.

Stålhammar berättar om hur företrädare för Miljöpartiet mottog gåvor från ryska kontakter, exempelvis konsertbiljetter som sedermera lottades ut bland partimedlemmarna. Hon berättar även att riksdagsledamöter från miljöpartiet deltagit på läger som hon beskriver som ryska påverkanskampanjer. Detta samtidigt som ledamöterna suttit i krigsdelegationen, den grupp som är satt att ersätta riksdagen och styra Sverige om landet någon gång skulle hamna i krig.

”De är rädda. Någon dag ska jag berätta hur jag fick sms när jag gick ut från kammaren för att jag behövde gå på toaletten om att jag följdes av gruppledaren via webben och inte fick lämna kammaren utan att ringa hen. Och mycket mycket mer. Trodde så mycket mer om Miljöpartiet än det jag fått uppleva”, skriver Stålhammar.

Har inte hyllat språkröret tillräckligt mycket i sociala medier – ska krossas av partiet

Enligt Stålhammar har partiet ansett att det är problematiskt att hon inte hyllat Isabella Lövin tillräckligt mycket i sociala medier.

”Jo ett av problemen med mig var tydligen att jag inte hade hyllat Isabella tillräckligt mycket i sociala medier. Att jag hyllade Margot men inte Isabella…. Jösses Isabella har ju en hel stab som gör det. Förstod inte att det ingick i min arbetsbeskrivning.”

Isabella Lövin är språkrör för miljöpartiet samt Sveriges vice statsminister. Enligt Stålhammar har partiet hotat att krossa henne om hon inte håller tyst om vad som försiggår bakom Miljöpartiets kulisser.

”Jag har också blivit utlovad att bli krossad av partiet om jag pratar igen. So let be. Partiets siffror går att vända-men inte om högsta ledningen beter sig såhär”, skriver Stålhammar.

I en intervju med Aftonbladet tillbakavisar Miljöpartiets ledning Stålhammars anklagelser.

– Det som Stålhammar påstår är helt taget ur luften. Riksdagsgruppen fann att hon saknade förtroende som talesperson och hon har avsagt sig sina uppdrag för riksdagsgruppen, säger Pontus Tengby, presschef för Miljöpartiet till Aftonbladet.

LÄS ÄVEN: Riksdagspolitiker i Miljöpartiet ska ha förgripit sig på bebis