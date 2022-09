Timbuktu till färgade i Sverige: ”Demografin är på vår sida”

I ett inlägg på Instagram skriver artisten Timbuktu till ”alla svarta och bruna människor i Sverige” att ”demografin är på vår sida”. Resonemanget liknat teorin om ett ”folkutbyte”, en teori som brukar stämplas som högerextrem. Men Timbuktu menar att det är ett missförstånd. ”Demografin är att vi är 25% i landet med rötter utanför Europa. Vi är redan här” skriver han till skribenten Ivar Apri.

Idén att det pågår ett ”folkutbyte” där etniska svenskar genom invandring och skillnad i födelsetal byts ut mot personer med främst utomeuropeiskt ursprung har länge stämplats som en högerextrem konspirationsteori.

Men efter söndagens val, som det blågula blocket ser ut att vinna med knapp marginal, sprids ett liknande resonemang av den väletablerade artisten Timbuktu, som egentligen heter Jason Diakité.

I ett inlägg på Instagram på engelska som riktar sig till ”alla svarta och bruna människor i Sverige” skriver Timbuktu bland annat att ”tiden, godheten och demografin är på vår sida”.

På Twitter reagerar skribenten Ivar Arpi på Timbuktus inlägg. ”Varför sprider rapparen Timbuktu högerextrema myter om ett pågående folkutbyte?” frågar sig Arpi.

Varför sprider rapparen Timbuktu högerextrema myter om ett pågående folkutbyte? ”To all black and brown people in Sweden […] time and demographics are on our side.” pic.twitter.com/UdWknLDemn

