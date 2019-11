Bakslag för Timbuktu – tvingas betala SD:s rättegångskostnader

STOCKHOLM Jason Diakité, känd under artistnamnet Timbuktu, får betala rättegångskostnader på 275 000 kronor efter att ha förlorat en upphovsrättslig tvist mot Sverigedemokraterna Stockholms stad. Tvisten handlade om upphovsrätten till låttiteln ”Alla vill till himmelen men ingen vill dö”, som Timbuktu själv lånat från andra artister.

Jason Diakité, även känd under artistnamnet Timbuktu, stämde Sverigedemokraterna Stockholm stad för upphovsrättsintrång på grund av texten på en valaffisch.

På valaffischen skrev SD ”Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön”, vilket enligt Diakité var en stöld av hans välkända låttitel ”Alla vill till himmelen men ingen vill dö”.

På torsdag förmiddag dömde Stockholms tingsrätt till SD:s fördel, rapporterar SVT.

Patent- och marknadsdomstolen skriver att man anser ”att den låttitel och det textavsnitt från samma låt som målet rörde inte är tillräckligt originella för att vara upphovsrättsligt skyddade”.

– Det har haft stor betydelse att artisten utgått från ett engelskt uttryck när han författade titeln och textavsnittet. Det kreativa tillskott han gett uttryckets formulering vid översättningen till svenska har bedömts vara begränsat, säger rådmannen Alexander Ramsay i en kommentar.

Flera andra artister har tidigare använt liknande fraser som Timbuktus låttitel, exempelvis en amerikanska countryartisten Loretta Lynn, som 1965 släppte låten ”Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die”, vilket Nyheter Idag var först med att rapportera.

I sitt försvar hänvisade SD till Loretta Lynn, men också till de svenska artisterna Ewa Roos och Joakim Thåström som haft liknande låttitlar.

Jason Diakité och Universal music publishing ska nu ersätta SD Stockholms stad för rättegångskostnaderna på 275 000 kronor.

