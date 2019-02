Tommy Robinson permanent avstängd från sociala medier

Nu stängs Tommy Robinson av från Facebook och Instagram, och avstängningen är permanent. Åtgärden kommer efter att en privat film Robinson delat i en gruppchatt publicerats av tidningen The Sun, och Facebook skriver i ett uttalande att Robinson upprepade gånger brutit mot plattformens regler.

Den brittiska aktivisten Tommy Robinson har stängts av permanent från Facebook och Instagram, rapporterar Daily Mail.

Robinson, vars riktiga namn är Stephen Yaxley-Lennon, hade över en miljon följare på sin Facebook-sida, som stängdes ned tillsammans med hans privata Facebookprofil och hans konto på Instagram.

Avstängningen kommer efter att en film som Robinson filmat med sin telefon publicerats av The Sun. I videon säger en berusad Robinson bland annat ”i`m gonna punch you in the head, i`m gonna kick you in the face, cause i am the king of the whole islam race”.

Robinson, som filmade det hela i Italien, skryter också om att han kunnat köpa droger överallt i världen, inklusive det muslimska emiratet Qatar, och kallar en taxichaufför för en ”paki”.

Robinson besvarade The Suns publicering med att videon bara delats i en privat gruppchatt mellan vänner, att flera av deltagarna i gruppchatten var svarta eller asiater, och att han aldrig köpt droger i Qatar.

Facebook motiverar avstängningen i ett uttalande med att Robinsons Facebooksida ”upprepade gånger brutit mot våra regler och lagt upp material som använder avhumaniserande språk och uppmanar till våld mot muslimer”.

