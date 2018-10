Transsexuell vinner cykeltävling

Rachel McKinnon föddes som man men blev nyligen den första transpersonen som vinner UCI:s cykelmästerskap för kvinnor i seniorklassen. Nu kallar hon de som anklagar henne för fusk transfober på Twitter, skriver Cycling Today.

Efter att den kanadensiska cyklisten Rachel McKinnon nyligen vunnit i seniortävlingarna för kvinnor i velodromcykling i Los Angeles har kritiska röster höjts mot hennes vinst.

Även om de efterföljande reaktionerna har varit blandade där vissa hyllar hennes bedrift – säger andra att hennes biologiska fördelar är en form av fusk när hon tävlar mot andra kvinnor.

Det är inte första gången frågan lyfts. I början av året uppmärksammade New York Post att transpersonen Mack Beggs, som föddes som pojke, för andra året i rad vunnit Texas brottningsmästartitel för flickor. Även i detta fall höjdes röster om att Beggs inte tävlade på rättvisa villkor med övriga tävlingsdeltagarna i samma klass.

Rachel McKinnon ger svar till twittrare som retoriskt frågar om hon även ska delta i Paralympiska spelen.

Lots of transphobic bigots are responding to my world championship win saying that 'Next up, the paralympics.' Hey women, you realize that ALL of these people (many of them women) are comparing you to disabled people…right? Women = 'disabled men' they think. Wow. Offensive. pic.twitter.com/K5cbZgaOMc

— Dr. Rachel McKinnon (@rachelvmckinnon) October 14, 2018