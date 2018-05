Tre döda i terrorattack i Belgien – gärningsmannen skrek ”allahu akbar”

BELGIEN I staden Liège i östra Belgien har två poliser samt en förbipasserande skjutits ihjäl av en gärningsman som uppges ha ropat ”allahu akbar” innan han själv dödades.

Enligt TT, som citerar utländska medier, stoppades gärningsmannen för en rutinkontroll av polis vid 10-tiden på tisdagen. Han gick då först till attack med kniv men fick sedan tag på en av polisernas vapen. Han sköt båda poliserna till döds samt en förbipasserande i bil – samtliga offer var kvinnor.

Sedan tog han sig en gisslan och gick in i en skola, men där sköts han själv ihjäl av polis. Innan dess ska han enligt uppgift ha ropat ”allahu akbar” – ”Gud är större” på arabiska.

– Det finns inslag som pekar i riktningen mot att det här är ett terrordåd, säger Eric Van Der Sypt, talesman för Belgiens federala antiterroråklagare, enligt nyhetsbyrån AFP.

Gärningsmannen, som var i dryga 30-årsåldern, har dömts för narkotikahandel och var på permission från fängelset där han tros ha radikaliserats.

Våren 2016 drabbades Belgien av islamistiska terrordåd i Bryssel och har sedan dess haft hög beredskap för nya attentat.

