Tre döda och fem svårt skadade i knivattack i Bayern

WÜRZBURG Tre personer har dödats och fem har skadats svårt i en knivattack i den bayerska staden Würzburg på fredagen. Flera personer fick lättare skador. Den misstänkte gärningsmannen, en 24-årig somalier som bott i Würzburg sedan 2015, har gripits av polis.

Mannen har tidigare fått psykiatrisk vård, och enligt ett vittne ska han ha skrikit ”allahu akbar” under attacken, rapporterar DW News.

En talesperson för polisen i Würzburg säger att den misstänkte gärningsmannen inte sedan tidigare är känd för brott som pekar på islamistisk extremism.

– Naturligtvis samlar vi all bevisning som vi kan, säger polisens talesperson.

Bayerns ministerpresident Markus Söder kallar händelsen för chockerande i ett inlägg på Twitter, där han tillägger att ”Vi sörjer med offren och deras familjer”.

En video som sprids på internet tycks visa hur den misstänkta gärningsmannen angrips av vittnen med tillhyggen. Även en väktare tycks ingripa i filmen.

JUST IN – 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021