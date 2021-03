Tre tiggare bötfällda efter två år av tiggerirestriktioner

ESKILSTUNA Efter två år av tiggerirestriktioner har än så länge bra tre tiggare dömts till böter, rapporterar SVT. I bägge fallen rör det sig om rumänska medborgare som bötfällts i Eskilstuna.

Än så länge har tre personer dömts till böter till följd av de lokala tiggeriförbud eller andra tiggeriregler som införts i vissa kommuner i landet, rapporterar SVT.

Samtliga gånger har det rört sig om rumänska medborgare som bötfällts i Eskilstuna. Till skillnad från kommuner som infört förbud har man i Eskilstuna gjort en ”specialare” och kräver numera tillstånd från polisen för att tigga på vissa platser i kommunen.

Priset för tillståndet är 320 kronor.

– Syftet är ju inte att jaga in pengar via böter utan det handlar om social kontroll, att man ska ha kontakt med polisen, så man vet vilka personerna är och så att man kan se om någon far illa, säger Jimmy Jansson (S), kommunalråd i Eskilstuna, till SVT.

Enligt SVT har boten om 800 kronor i åtminstone två av fallen ännu inte betalats.

Enligt polisen i Eskilstuna är upprätthållandet av tiggerirestriktionerna inte ett prioriterat område.

– Vi gör inga specifika insatser, men vi kontrollerar ju att tillstånden för passiv penninginsamling efterlevs, säger Peter Sigurd, kommunpolis i Eskilstuna, till SVT.

