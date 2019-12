Trots polisens Rimfrost – fortsatta raketattacker i Helsingborg

HELSINGBORG Under helgen satte polisen in drönare med kameror i det utsatta området Dalhem i Helsingborg för att skapa lugn efter att kriminella gäng skjutit raketer mot förbipasserande och bilar. Insatsen gjordes inom ramen för Operation Rimfrost. Men trots drönarna har raketbeskjutningen fortsatt under helgen, något SVT rapporterat om.

Efter att vad polisen beskriver som kriminella ungdomar på fredagen ofredat omgivningen genom att skjuta raketer mot folk och fordon tog polisledningen beslut om att sätta in drönare med videokameror i Helsingborgs utsatta områden Dalhem, Fredriksdal och Drottninghög.

Drönarna sätts in i områdena inom ramen för Operation Rimfrost och beslutet gäller från den 20 december till den 15 februari och sätts enligt polisen in för att förhindra brott och för att ge större möjligheter att utreda brott.

Trots drönarna har oroligheterna fortsatt under helgen och in på natten till måndag i Dalhem.

– Det finns inga rapporter om att någon blivit skadad. Däremot finns det personer som upplevt att man skjutit mot förbipasserande och bilar, säger Katarina Rusin, polisens presstalesperson till SVT.

Polisen uppger till Nyheter Idag att ingen har gripits.

– Vi har kontrollerat flera men ingen har frihetsberövats, säger Rusin.

Enligt SVT har en fyrverkeripjäs fyrats av i en bil och det har uppstått mindre materiella skador.

Det var tidigare i höstas efter en lång rad grova våldsdåd i Malmö som polisen utlyste en nationell särskild händelse och på en presskonferens meddelade att man inledde ”Operation rimfrost” för att pressa tillbaka gängkriminaliteten i Malmö. Polisresurser från övriga Sverige skulle flyttas temporärt till Malmö för att under en tid få ner brottsligheten.

– Det vi vill uppnå är att skjutningar och sprängningar i gängmiljöer ska reduceras avsevärt. Det andra är att antalet personer som ingår i kriminella nätverk ska reduceras genom användning av tvångsmedel, sade Stefan Hector, kommenderingschef för Operation Rimfrost.