Trump: ”EU är bland mina största fiender”

HELSINGFORS Donald Trump och Melania Trump har landat i Helsingfors inför toppmötet med Rysslands president Vladimir Putin på måndag. I en intervju med CBS passade han på att kritisera EU: ”Vi har många fiender. EU är en fiende på grund av vad de gör mot oss när det kommer till handelspolitik”, säger han.

USA: president Donald Trump har kommit till Finland, där han ska träffa Vladimir Putin på måndagen. Inför avresan intervjuades han i Skottland av CBS News, för politiska tv-programmet Face The Nation. Där tog han tillfället i akt att kritisera EU igen.

På frågan vilka han anser vara USA:s fiender, svarar Donald Trump:

– Vi har många fiender. EU är en fiende på grund av vad de gör mot oss när det kommer till handelspolitik, säger han och tillägger:

– Ryssland är en fiende på vissa sätt. Kina är en fiende, ekonomiskt sätt, men det betyder inte att de är elaka. Det betyder egentligen inte så mycket mer än att de är konkurrenskraftiga. De vill göra bra ifrån sig, precis som vi.

Tusk: ”Sprider fake news”

Carl Bildt, Sveriges tidigare utrikesminister, reagerade negativt och kallade utspelet för en ”geopolitisk jordbävning”, enligt Aftonbladet. Även Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande, kritiserade Trumps ordval. ”Amerika och EU är bästa vänner. Den som säger att vi är fiender sprider fake news”, skriver han på Twitter.

Unfortunately not entirely surprising from Trump, but in essence a geopolitical earthquake. https://t.co/Py6ckiuzXt

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) 15 juli 2018