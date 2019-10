Trump hotar att ”totalt förstöra” den turkiska ekonomin – kräver att IS-terroristerna bevakas

Medan Turkiet förbereder en militär operation i nordöstra Syrien varnar Trump för att han kommer att ”förstöra och utplåna den turkiska ekonomin” om landet går för långt. Trump uppmanar också både Turkiet och Europa att bevaka de IS-terrorister som är fångar i området.

Turkiet förberedelser inför en militär operation i de kurdiskt styrda områdena i nordöstra Syrien har nu avslutats, rapporterar Al Jazeera.

Samtidigt varnar Donald Trump Turkiet för att han kan kommer att ”totalt förstöra och utplåna den turkiska ekonomin” om landet i samband med den militära operationen ”gör någonting som jag, i min stora och oöverträffade visdom, anser passera gränsen”.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

Trump fortsätter med att kräva att Turkiet, ”med Europa och andra, bevakar de tillfångatagna ISIS krigarna och deras familjer”.

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019