Trump inför strafftullar mot Mexiko för att stoppa illegal invandring

WASHINGTON Nu inför USA:s president Donald Trump strafftullar på mexikanska varor för att tvinga landet att stoppa den illegala invandringen till USA. En tullavgift på fem procent börjar gälla från den 10 juni, sedan höjs avgiften med fem procentenheter varje månad upp till 25 procent, där den blir kvar tills Mexiko gjort tillräckligt för att stoppa den illegal invandringen.

President Trump skriver i en tweet att USA från den 10 juni kommer införa en tullavgift på 5 procent på alla varor som kommer in i landet från Mexiko. Tullavgiften ska dessutom gradvis öka tills den illegala invandringen från Mexiko till USA har upphört.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019