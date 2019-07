Trump överväger att terroriststämpla Antifa

USA:s president Donald Trump överväger att terroriststämpla vänsterorganisationen Antifa. Utspelet kommer efter att ett förslag om att terroriststämpla Antifa lagts fram av senator Ted Cruz, som Trump besegrade i primärvalet 2016.

I ett inlägg på Twitter skriver Trump att han överväger att terrorist-stämpla Antifa, som han kallar för ”de fega radikala vänster-dårarna som går omkring och slår (endast icke-våldsamma) människor i huvudet med baseballträn”.

Även det latinamerikanska gatugänget MS-13, som uppmärksammats för flera blodiga mord i USA, kan komma att terroriststämplas, enligt presidenten.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019