Trump smittad av coronaviruset

WASHINGTON USA:s president Donald Trump har testat positivt för coronaviruset och kommer gå i karantän. Det är ännu oklart hur detta kommer påverka presidentvalskampanjen, där två ytterligare debatter mellan Trump och demokraternas presidentkandidat Joe Biden planeras i oktober.

USA:s president Donald Trump och hans hustru Melania Trump har testat positivt för coronaviruset. Det bekräftar Trump själv i ett inlägg på Twitter på fredagen.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Några timmar tidigare skrev presidenten i ett Twitterinlägg att medarbetaren Hope Hicks, som rest tillsammans med presidenten i hans flygplan Air Force One till och från presidentvalsdebatten mot Joe Biden, testat positivt för Covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020