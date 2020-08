Gardell rasar mot coronarestriktioner – kräver kulturministerns avgång

Nu kräver författaren och underhållaren Jonas Gardell kulturminister Amanda Linds (MP) avgång i en krönika i Expressen. Anledningen är de svenska restriktionerna mot coronaviruset, som Gardell menar slår orättvist hårt mot kulturbranschen.

”Varför är det okej med ett öppet Ullared men inte ett öppet Gröna Lund? Varför är det okej med ett fullpackat flygplan men inte med en fullsatt teater?” frågar sig Jonas Gardell i en krönika i Expressen som går till hårt angrepp mot de svenska restriktionerna mot coronaviruset och kulturminister Amanda Lind (MP), som Gardell uppmanar att avgå.

Gardell skriver att han inte tror att Lind kan tillräckligt mycket om kultur, och att hon är för ”svag” för att vara ”främsta företrädare för oss”, det vill säga personer som arbetar inom kulturbranschen.

”Amanda Lind, du måste avgå. Nu. Vi måste få en riktig kulturminister. En som kan något, det allra minsta, om branschen” skriver Gardell, som även tidigare varit mycket kritisk till hur regeringens restriktioner mot coronaviruset slår mot kultur- och nöjesbranschen.

I en kulturkrönika publicerad av Expressen den 17 juli skriver Gardell att ”regeringarna i Tyskland, England och Frankrike har alla gått ut och slagit fast hur viktig och värdefull kulturen är”, samtidigt som ”svenska regeringen har tigit” och ”verkar inte vilja lyfta ett finger för vår bransch”.

I krönikan skriver även Gardell att det inte handlar om kända artister som honom själv, utan framförallt ”om tekniker, musiker, dansare och scenarbetare” där många har enskild firma och ”inte fått stöd från regeringen, annat än möjligen att få skjuta upp skatt och moms mot 3 procent ränta och 15 veckors handläggning av en eventuell a-kassa och utan möjlighet till permittering.”

Men Jonas Gardell har varit kritisk till restriktioner mot coronaviruset från pandemins början. I en krönika publicerad av Expressen den 16 mars ifrågasätter Gardell ”hysterin” kring coronaviruset, som han jämför med en vanlig influensa.

I en följande krönika, publicerad av Expressen den 1 april, hyllar Gardell den svenska coronapolitiken med rekommendationer istället för omfattande nedstängningar, och skriver att ”vi är ett ingenjörsland med hög tilltro till det rationella och det vetenskapliga. Därför lyssnar vi gärna till våra experter och följer deras råd. Hittills har vi inte heller fler sjuka eller döda än i andra länder.”

Gardell blev även hårt kritiserad sedan han höll föreställningar av sin show ”Queen of fucking everything” på Tibbleteatern i Täby efter att de första restriktionerna mot coronaviruset införts.

De tidiga restriktionerna förbjöd folksamlingar på över 500 personer, och Gardell valde då att hålla föreställningar som precis låg under det antalet personer, vilket fick hård kritik på sociala medier.

”Du bekände just färg för all framtid. Jonas Gardell – mannen som tänkte på sig själv mer än folkhälsan. Viktigt vad människor säger om en efter man lämnat jordelivet. Du gick just från rättvisekämpe till gniden narcissist för all framtid” skrev exempelvis en person som kommentar till ett inlägg på Instagram om föreställningen.