Trump till Rogan: ”Sluta be om ursäkt till vänsterdårarna”

USA Sluta be om ursäkt till dårarna på vänsterkanten och fortsätt göra det du är bra på. Det rådet ger USA:s tidigare president Donald Trump till podcastprofilen Joe Rogan, som varit hårt ansatt på sistone.

Joe Rogan har hamnat i blåsväder för saker som har sagts i hans podcast ”The Joe Rogan Experience”. Han har anklagats för att sprida desinformation om pandemin och kritiserats för att ha sagt ordet ”nigger” vid upprepade tillfällen.

I helgen kröp han till korset och utfärdade en ursäkt på Instagram för sin användning av ”n-ordet”. Detta trots att han enligt egen utsago inte har använt ordet på ett rasistiskt sätt, utan bara uttalat det i sammanhang som handlade om själva ordet och hur känsligt det är.

Nu har USA:s tidigare president Donald Trump uttalat sig om saken på sin hemsida. Där står det:

”Joe Rogan är en intressant och populär kille, men han måste sluta be om ursäkt till fake news-medierna och radikala vänsterdårar. På hur många sätt kan du säga förlåt? Joe, bara fortsätt med det du gör så väl och låt dem inte få dig att framstå som svag och rädd. Det är inte du och kommer aldrig att vara det!”

(”Joe Rogan is an interesting and popular guy, but he’s got to stop apologizing to the Fake News and Radical Left maniacs and lunatics. How many ways can you say you’re sorry? Joe, just go about what you do so well and don’t let them make you look weak and frightened. That’s not you and it never will be!”)

