Trump trycker till CNN-reporter: ”Vilken idiotisk fråga”

WASHINGTON DC President Donald Trump fortsätter skapa rubriker i USA – och fortsätter att bråka med CNN. Den här gången har han läxat upp reportern Abby Phillip från CNN som han tyckte ställde en dum fråga. – Jag ser dig ofta, du ställer en massa idiotiska frågor, sade Trump till Phillip.

Under onsdagen så var det CNN:s Jim Acosta som blev för en utskällning från president Donald Trump efter att Acosta vägrat sätta sig ner och lämna ifrån sig mikrofonen under en pressträff på Vita Huset. Acosta fick senare sin pressackreditering indragen.

I fredags var det dags igen. I en träff med media så fick Trump frågor om den nyligen tillsatte justitieministern Matt Whitaker. Abby Phillip från CNN var på plats och ställde frågor. Först frågade hon om Whitaker kommer att lägga sig i Robert Muellers utredning av rysk påverkan på presidentvalet.

– Det är upp till honom, svarade Trump.

Nästa fråga fick Donald Trump att explodera.

– Vill du att Whitaker ska tygla Mueller, undrade Phillip.

– Vilken idiotisk fråga det där är. Vilken idiotisk fråga. Men jag ser dig ofta, du ställer en massa idiotiska frågor, kontrade Trump.

Tillsättningen av Matt Whitaker som ersättare för den sparkade Jeff Sessions har varit ett stort diskussionsämne i Washington. Whitaker har tidigare varit kritisk till Rysslandsutredningen som leds av förre FBI-chefen Robert Mueller. Kritiker är oroliga för att Whitaker kommer att försöka hindra utredningen.

CNN har kommenterat Trumps meningsutbyte med Phillip på Twitter.

Statement: @abbydphillip did not ask a “stupid” question today at the White House. In fact, she asked the most pertinent question of the day. The @realDonaldTrump’s personal insults are nothing new. And never surprising.

— CNN Communications (@CNNPR) November 9, 2018