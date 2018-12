Tung internationell domare: Skriv inte under FN-avtalet om migrationen nu

SVERIGE Kritiken mot FN:s globala avtal om migration växer. Krister Thelin, tidigare statssekreterare under regeringen Bildt och domare i krigsförbrytartribunalen i Haag, säger nu att Sverige bör avstå att skriva under avtalet så länge vi har en expeditionsregering, uppger Göteborgs-Posten.

Den 10 december kommer FN:s avtal ”Global compact for safe, orderly and regular migration” att skrivas under på ett toppmöte i Marrakech i Marocko. Något som Samnytt var först att rapportera om.

Kritik har riktats mot avtalet men hittills är det bara SD som entydigt sagt att man inte vill att Sverige skriver under.

Nu ansluter Krister Thelin, tidigare statssekreterare under regeringen Bildt och mångårig domare med lång internationell erfarenhet till skeptikerna. Han avfärdar inte ett undertecknande kategoriskt. Men han säger till Göteborgs-Posten att Sverige inte ska skriva på så länge som vi inte har en riktig regering.

”Istället borde Sverige begrunda avtalet likt EU-länder som Danmark och Belgien förefaller vilja göra”, uppger Thelin enligt Göteborgs-Posten.

På Twitter utvecklar Thelin sitt resonemang i ett samtal med den liberale profilen Andreas Ericson.

Det kan alltid finnas skäl att ta en paus och överblicka den malström som FNs prod. av resolutioner utgör. Det avgörande här är att insikten i vad detta dok. är förefaller begränsad och desinformationen legio. Redan det gör det bjudande att vila på hanen- i vart fall för expmin — Krister Thelin (@KristerThelin) December 4, 2018

Meningen med avtalet är att FN:s medlemsländer ska vara överens om hur migrationsfrågan ska hanteras i framtiden och kan ses mot bakgrund av den ökande massmigrationen. Flera delar av avtalet har emellertid uppmärksammats och fått hård kritik. Bland annat finns ett avsnitt i avtalet som beskriver hur media som ”sprider intolerans” ska stoppas från att ta del av offentliga medel.

Avtalet är inte juridiskt bindande men kan ses som vägledande. Bland annat ska familjeåterförening för migranter underlättas och statslösa migranter ska lättare få legal status.

Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Paula Bieler har tidigare sagt till Nyheter Idag att SD inte vill att Sverige skriver på avtalet då hon ser en uppenbar risk att Sverige ”vill vara bäst i klassen” och följa avtalet så långt som möjligt.

– Det är inte ett bra avtal och det kommer med största sannolikhet för svensk del att få ganska ödesdigra konsekvenser, för att vi vet hur den här sortens avtal tenderar att tolkas, sade hon.

Läs mer: Bieler (SD) om FN:s migrationspakt: ”Ödesdigra konsekvenser”

Johan Forsell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, har kritiserat bristen på information från regeringen till övriga partier om arbetet med avtalet. Han har också krävt en konsekvensanalys av dokumentet. Men däremot har han inte krävt att Sverige ska avstå från att skriva under.