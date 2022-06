Tungviktsmästare blev säkerhetsvakt – sänker bråkstake med en höger

En tidigare brittisk tungviktsmästare som blivit säkerhetsvakt blev viral på tisdagen när han fångades på film då han sänkte en aggressiv bråkstake med en höger.

Den tidigare brittiska tungviktsmästaren Julius Francis, 57, som bland annat boxats mot Mike Tyson, har på ålderns höst blivit säkerhetsvakt på Boxpark vid Wembley. Men han har inte tappat stinget för det.

Läs även: Här får flygpassageraren stryk av Mike Tyson

På en film som blev viral på internet under tisdagen ser man hur Francis tar itu med en bråkstake utanför arenan.

På filmen ser man hur en man i blå basker skriker svordomar och könsord mot personal och andra besökare. Mannen knuffar även en säkerhetsvakt och försöker angripa andra besökare.

Till sist hamnar han ute på trottoaren tillsammans med Francis, som han går fram till. Då slår Francis honom i ansiktet med ett slag som sänker bråkstaken. Innan filmen avslutas ser man hur mannen ligger medvetslös på marken.

Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…

[🎥 @GloryGloryTott]pic.twitter.com/MDL9yVLfZ9

— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 13, 2022