Twitter var nere under torsdagskvällen

INTERNET Under torsdagskvällen, med start ungefär kvart i nio gick Twitter ner. Plattformen var uppe i drift en dryg timme senare.

Twitter bekräftade på sin statussida att man hade problem som man undersökte:

”[Investigating] We are currently investigating issues people are having accessing Twitter. We will keep you updated on whats happening.”

På sajten Downdetector rapporterades att det varit problem sedan 20:46 på torsdagskvällen.

Vid 21.50 var Twitter online igen.

