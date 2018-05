UKIP-ledamot pressar minister: ”Om Tommy Robinson mördas eller skadas väntar åtal”

LONDON Protesterna för den politiske aktivisten Tommy Robinson fortsätter utanför premiärminister Theresa Mays residens på Downing Street. Nu trappar även nationalistiska oppositionspartiet UKIP upp pressen på regeringen.

I en skrivelse från UKIP:s före detta partiledare och nuvarande ledamot i det brittiska överhuset, Malcolm Lord Pearson, framgår det att Nationella Säkerhetsrådets Sajid Javid kommer att få stå till svars om något händer Tommy Robinson i fängelset.

”Om Tommy mördas eller skadas i fängelse kommer ett privat åtal att väckas mot Mr Javid i egenskap av medbrottsling, eller för tjänstefel i offentlig sektor”, förmedlar partiets nuvarande ledare Gerard Batten på Twitter.

Tommy Robinson latest: UKIP Peer Malcolm Lord Pearson has written to Home Secretary Sajid Javid today saying : if Tommy is murdered or injured in prison he and others will mount a private prosecution against Mr Javid as an accessory, or for misconduct in public office. pic.twitter.com/UMkXqBVLoR

— Gerard Batten MEP (@GerardBattenMEP) 27 maj 2018