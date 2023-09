Ung kvinna död i bomdåd – var inte måltavla

Nattens våldsvåg, med tre mord under två skottlossningar och ett bombdåd, får Socialdemokraterna att kräva att militär sätts in mot gängen. Samtidigt uppmanar Kristdemokraternas riksdagsledamot högern att be ”om ursäkt för den retorik vi tidigare använt” med anledning av våldet. Jacobsson har tidigare utmärkt sig för en valkampanj mot SD år 2010, innan partiet tog […]