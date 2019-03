Ung Vänster i Malmö poserar med sovjetisk kommunistsymbol

View this post on Instagram

Igår hade klubben årsmöte där vi antog en ny verksamhetsplan och vi valde en ny styrelse! Den nya klubbstyrelsen består av: Oscar Andersson, Olga Kertzscher, Ingrid Bic, Kaj Lundberg, Selma Gran och Leia Wolke Wemmert, klubbordförande är Alma Lindén! Hoppas ni är lika taggade som vi är 🚩✨❤️ #ungvanster #ungvansterskane #ungvanstermalmo #svpol