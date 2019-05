Ungdomsgårdar i Stockholm infiltrerades av kriminella gäng

STOCKHOLM Kriminella gäng har infiltrerat flera ungdomsgårdar i förorter till Stockholm, rapporterar Expressen. En ungdomsgård i Sollentuna stängdes ned i mars, och i Rinkeby har kommunen, efter diskussion med polis, beslutat att portförbjuda alla över 16 år från ungdomsgårdarnas verksamhet.

I mars stängde Sollentuna kommun ungdomsgården Northside och upprättade en polisanmälan efter att det kommit uppgifter problem på ungdomsgården. Utredningen blev nyligen klar och visade att det förekommit grova missförhållanden, som sexuella trakasserier, systematiska kräkningar och våld som bestraffning, rapporterar Mitti.

Utredningen visar också att kriminella haft hög status på Northside, att personal och ungdomar varit öppet HBTQ-fientliga och att verksamheten haft en islamistisk prägel som bejakat hederskultur. Kommunen ska också ha anställt personal som anses grovt kriminella av polisen, skriver Expressen.

Även ungdomsverksamheten i Botkyrka har problem med kriminella gäng. Bland annat ska Ungdomens Hus i Fittja varit bas för kriminell verksamhet, och ungdomsgårdar använts för rekrytering till kriminella gäng.

Enligt Expressens granskning har en person med anknytning till ett kriminellt nätverk fått anställning på Ungdomens Hus i Rinkeby, där polisen också gripit personer för narkotikabruk i lokalen.

– Gängmedlem, här? Det tycker jag att polisen borde sagt till oss. Det är inget som kommit till min kännedom, säger Stefan Lindström, enhetschef på ungdomsgården, till Expressen.

– Vi har naturligtvis ett tufft klimat i Rinkeby med många ungdomar som är inne i kriminalitet, förklarar Lindström.

I november 2018 stängde Ungdomens Hus i Rinkeby ned efter att fyra maskerade män skapat en hotfull stämning i lokalen.

– Fyra maskerade män tog sig in via en yttre trappa, de gick in i lokalerna och tittade och det uppstod en hotfull situation, berättade Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, för SVT.

Redan i februari 2018 kritiserades kommunens ungdomsverksamhet av moderaterna i Botkyrka.

– Polisen och även ungdomar bekräftar bilden: när man har fritidsgårdar för unga vuxna lockar det till sig fel klientel och det sker rekrytering till kriminalitet. Det gäller speciellt i Fittja, sade Stina Lundgren (M) till Stockholm Direkt.

