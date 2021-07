Ungsvenskarna: Migrationskrisen i Litauen visar på EU:s felprioriteringar

Belarus diktator, Aleksandr Lukasjenko, använder migrationen som ett vapen mot Europas länder när han skickar illegala migranter över den litauiska gränsen. Situationen är en tydlig påminnelse om vad som borde vara EU:s viktigaste uppdrag: att upprätthålla en stark yttre gräns, skriver företrädare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna.

I Litauen pågår just nu ett ihärdigt arbete med att bygga 55 mil taggtrådsstängsel mot Belarus efter att Lukasjenko skickat tusentals illegala migranter över gränsen som ett svar på EU:s sanktioner. Under de senaste två månaderna har det anlänt 20 gånger fler migranter än under hela 2020.

Det är heller inte första gången som migrationen används som hybridkrigföring mot EU. Tidigare har Turkiet använt metoden för att tilltvinga sig förmåner och bidrag – där 60 miljarder kronor har utbetalats hittills, och nya miljardutbetalningar planeras.

Lärdomarna som EU-kommissionen borde ha dragit är att behovet av ett starkt, fysiskt, gränsskydd är stort och att ekonomiska avtal med länder för att dessa ska upprätthålla gränsen, enbart sätter medlemsstaterna som gisslan.

I stället har man fortsatt prioritera annorlunda. Att ta fram paket så att Sverige skickar 150 miljarder kronor för att mindre ansvarsfulla länder ska kunna införa medborgarlön eller ha kvar en låg pensionsålder har varit viktigare än att säkerställa ett gränsskydd som minimerar illvilliga länders inflytande och som är förutsättningen för den fria rörligheten inom unionen.

Vi är ofta bra på att prata om vad EU inte ska göra. Vilket är rimligt då unionen gör mycket som är dåligt, eller gör saker som skulle kunna utföras på nationell eller mellanstatlig nivå. Men det finns också en poäng i att lyfta vad EU bör göra. Att upprätthålla den yttre gränsen är en sådan sak.

Framöver behövs en tydlig omprioritering, där det gemensamma gränsskyddet står högst upp på dagordningen – både i form av förstärkta fysiska barriärer och genom ökad tydlighet att den som illegalt tar sig till EU:s gräns kommer att skickas tillbaka. Där länder som bryter mot dessa principer och försöker använda migrationsvågor för att få förmåner inte möts av bidrag, utan av sanktioner.

Det måste dock vara möjligt för unionens medlemsländer att utan begränsningar införa inre gränskontroller, utan bortre tidsgränser, om behovet finns. Både för att hantera den illegala invandringen och för att förhindra missbruk av den fria rörligheten, bland annat för att motarbeta organiserat tiggeri eller annan brottslighet.

Fri rörlighet och krav på att visa pass står inte i motsats till varandra, det är snarare vad vi alla borde eftersträva: en kontrollerad fri rörlighet.

Felix Byström, migrationspolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Robin Lennartsson, internationell sekreterare, Ungsvenskarna

