Litauen anklagar diktatorn för migrantkris – flyger illegala migranter till gränsen

I våras hotade Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko med att översvämma EU med migranter som svar på europeiska sanktioner. Nu anklagar Litauen Belarus för att flyga migranter från Mellanöstern och Afrika till den litauiska gränsen, där över 1 500 personer tagit sig över gränsen illegalt under sommaren.

Litauen anklagar grannlandet Belarus för att flyga illegala migranter till den litauiska gränsen där de tar sig över gränsen in i EU. De senaste dagarna ska hundratals irakiska migranter ha tagit sig över gränsen till Litauen, och nu vill Litauen att EU utökar sanktionerna mot Belarus, rapporterar Reuters.

– Det är ett slags hämnd för tidigare EU-sanktioner, säger Litauens president Gitanas Nauseda efter ett möte med Polens president Andrzej Duda enligt AP News.

I juni har antalet illegala migranter som tar sig in i Litauen från Belarus sexdubblats enligt Frontex, och antalet har ökat ännu mer under juli. Över 1 500 personer har tagit sig till Litauen från Belarus under de senaste två månaderna — 20 gånger fler än under hela 2020.

På fredagen började Litauen bygga en 550 kilometer lång barriär med taggtråd längs gränsen till Belarus. Barriären kommer att täcka större delen av Litauens 680 kilometer långa gräns mot Belarus och kosta 41 miljoner euro.

Litauen har även upprättat tältläger för att ta emot de migranter som lyckas ta sig över och som främst kommer från Mellanöstern och Afrika.

På lördagen meddelade det europeiska gränsskyddet Frontex att man ökar stödet till Litauen.

Due to the growing migratory pressure at Lithuania’s border with Belarus, #Frontex will significantly increase its support to 🇱🇹 next week https://t.co/ts5ZTOgH77 pic.twitter.com/coYmbbpgGT — Frontex (@Frontex) July 10, 2021

– Litauens gräns är vår gemensamma yttre gräns och Frontex står redo att hjälpa när det behövs, säger Fabrice Leggeri, verkställande direktör på Frontex, i ett uttalande.

Förstärkningar från Frontex kommer att anlända till Litauen till den 15 juli. Enligt litauiska myndigheter ska dessutom en patrullhelikopter skickas från Polen, och diskussioner pågår om en ytterligare patrullhelikopter från Tyskland.

Relationerna mellan Litauen och Belarus har varit frostiga sedan ett Ryanair-plan på väg till Litauen från Aten tvingades landa i Minsk där dissidenten Roman Protasevich greps av belarusisk polis.

EU har infört sanktioner mot Belarus, vars diktator Aleksandr Lukasjenko har hotat med att översvämma Europa med droger och migranter som svar på sanktionerna.

