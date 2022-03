Universitet tog bort Dostojevskij-kurs efter Rysslands invasion – backar efter kritik

ITALIEN I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina valde det italienska Universitetet i Milano-Bicocca att förhindra en kurs om den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, med anledning av hans nationalitet. Efter omfattande kritik backar nu universitetet, rapporterar Newsweek.

Beslutet om att senarelägga kursen uppmärksammades under tisdagen efter att skribenten och kursföreståndaren Paolo Nori publicerat en video på Instagram.

I videon läser han upp ett mejl han uppger sig ha fått från universitetets ledning där de berättar för honom om beslutet att skjuta upp kursen om den ryske författaren eftersom man vill ”undvika en kontrovers”.

På Instagram riktar Nori kraftig kritik mot ledningens beslut.

– Jag förstår att det som händer i Ukraina är fruktansvärt, och jag känner för att gråta bara jag tänker på det. Men det som händer i Italien är löjligt, säger han enligt Newsweek.

Han fortsätter:

– Det är inte bara fel att vara en levande ryss i Italien idag, det är också fel att vara en död ryss som dömdes till döden 1849 för att han läste en förbjuden sak. Att ett italienskt universitet skulle förbjuda en kurs om en författare som Dostojevskij är otroligt.

Läs även: Tidigare försvarsministern: Utvisa ryska medborgare från Sverige

Efter videon får kursföreståndaren uppbackning från flera prominenta figurer. En av dem är Italiens forne premiärminister Matteo Renzi, som kallar universitets beslut att stoppa Dostojevskij-kursen på grund av presidents Putins aktioner för ”vansinne”.

”På universitetet behöver vi lärare, inte oförmögna byråkrater”, skriver han i en tweet under onsdagen.

L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli. In questo tempo bisogna studiare di più, non di meno: in Università servono maestri, non burocrati incapaci.

— Matteo Renzi (@matteorenzi) March 2, 2022