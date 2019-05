Upp till tio års fängelse för olaglig vistelse i Syrien enligt ny brittisk lag

LONDON Nya lagar mot spionage och förräderi kommer göra det möjligt för Storbritannien att åtala brittiska medborgare som befinner sig i delar av Syrien utan legitima skäl, med straff på upp till tio års fängelse.

Storbritannien förbereder nya lagar mot spionage och förräderi, uppger BBC. Bland annat kommer det bli förbjudet för brittiska medborgare att vistas i vissa områden, som delar av Syrien och Västafrika, sade inrikesminister Sajid Javid i ett tal till Scotland Yard.

Britter som utan legitima skäl vistas i vissa områden kan få upp till tio år i fängelse med den nya lagen, enligt Javid.

Läs även: Brittiska IS-terrorister kan ställas inför rätta i Irak

Den brittiske utrikesministern uppgav att han bett sina tjänstemän att tillsammans med polis och underrättelsetjänst se över hur man kan utöva lagen ”i relation till Syrien, med särskilt fokus på Idlib och de nordöstra delarna”.

– Alla som är i dessa områden utan en legitim orsak kan se sig som varnade, sade Javid.

Den syriska provinsen Idlib är det sista området i Syrien som fortfarande kontrolleras av rebeller.

I februari informerade Javid underhuset om att ungefär 900 brittiska medborgare beräknades ha anslutit sig till IS. Av dem uppskattades att 40 procent hade återvänt till Storbritannien, att 20 procent hade stupat och att 40 procent var kvar i området.

Läs även: Nu mister hon sitt brittiska medborgarskap

Samma månad drog Javid in det brittiska medborgarskapet för Shamima Begum, som lämnade London och anslöt sig till IS när hon var 15, och ville återvända till Storbritannien efter IS fall.

Stöd Nyheter Idag! Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.