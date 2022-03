Uppgift: Afrikanska soldater lovar hjälpa sina ”ryska bröder” i Ukraina

Soldater från den Centralafrikanska armén, som stötts av Ryssland under det pågående inbördeskriget i landet, erbjuder sig att åka till Ukraina för att stödja sina ”ryska bröder” mot ”ukrainsk nationalism” enligt filmer som spridits på sociala medier.

Soldater från Centralafrikanska Republikens armé vill ansluta till den ryska armén i Ukraina för att bekämpa ”ukrainsk nationalism” enligt uppgift från Twitterkontot ”IntelMA”, som lagt upp filmer som ska föreställa soldater från den centralafrikanska armén.

Läs även: Calle Schulman i P3: Kommer fly om Sverige invaderas

På filmen syns en grupp maskerade afrikanska soldater vars talesman hälsar till syna ”bröder” i den ryska armén som man säger ”genomför militära operationer för att skapa fred och ordning inför ukrainsk nationalism”.

– Vi, afrikanska soldater, är redo att vara tillsammans med våra ryska bröder för att hjälpa dem, säger talesmannen.

Central African forces said that they will be joining the Russian forces to fight against "Ukrainian nationalism" after Putin has allowed foreign fighters to join combat.

Things are getting escalated, It looks like another Afghanistan in the making but this time in Europe. pic.twitter.com/wuO4ujnndO

— IntelMA (@_IntelMA_) March 11, 2022